DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.732 -0,1%Euro1,1737 ±-0,0%Öl61,68 +0,2%Gold4.276 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Top News
Bitcoin-Kurs vor neuer Rally? Trumps Fed-Chef-Ernennung könnte zum Katalysator werden Bitcoin-Kurs vor neuer Rally? Trumps Fed-Chef-Ernennung könnte zum Katalysator werden
Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller Tesla-Aktie 2025: Volatile Kursreise und Milliardenverluste für Shortseller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
Wall Street überrascht

S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?

12.12.25 03:12 Uhr
S&P 500: Deutsche Bank setzt 8.000-Punkte-Ziel für 2026 | finanzen.net

Die Deutsche Bank überrascht mit einer außergewöhnlich optimistischen S&P 500-Prognose für 2026. Welche Gründe dahinterstecken - und was das für Anleger bedeutet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
265,40 EUR -8,70 EUR -3,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32,83 EUR 0,65 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
411,75 EUR 3,00 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,84 EUR -3,30 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1737 USD -0,0002 USD -0,02%
Charts|News
Indizes
S&P 500
6.901,0 PKT 14,3 PKT 0,21%
Charts|News|Analysen

• Wie es mit dem S&P 500 im neuen Jahr weitergehen könnte
• Mögliches S&P 500-Ziel von 8.000 Punkten erwartet
• KI-Boom bringt Aufwind in die Weltwirtschaft

Wer­bung

Die Deutsche Bank hat ihren Kapitalmarktausblick für das neue Jahr in Frankfurt Ende November 2025 vorgestellt. Die darin vorgestellte Prognose deutet auf eine stabile globale Entwicklung der Wirtschaft hin. Jedoch bleibt abzusehen, welche Auswirkungen globale Konflikte und politische Spannungen auf die Wirtschaft haben werden, so der weltweite Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Christian Nolting.

S&P 500-Ziel

Für den S&P 500, einem der drei größten Börsenbarometern in den USA, liegt eine Prognose von der Deutschen Bank vor, die ihn für Ende 2026 auf 8.000 Punkte schätzt. Die Deutsche Bank erwartet für den S&P 500 im neuen Jahr Gewinne pro Aktie von 320 US-Dollar. Dies würde einem Zuwachs von 14,2 Prozent entsprechen. Begleitet werde diese Erwartungshaltung von einer Dynamik bei den Aktienrückkäufen. Die Experten der Deutschen Bank betonen: In der aktuellen globalen Komplexität sei eine robuste Vermögensallokation nur durch aktives Risikomanagement und Investitionen jenseits traditioneller Anlagen möglich.

Wirtschaftswachstum durch KI-Boom?

Diese hohe Erwartung werde primär durch den Optimismus der Anleger im Bereich künstliche Intelligenz, solide Unternehmensgewinne und der Aussicht auf sinkende Zinsen getrieben, gibt Reuters an. Diverse Tech-Unternehmen wie NVIDIA, Microsoft oder Alphabet gehören dabei zu den ausschlaggebenden Akteuren, die für sehr hohe Investitionen in dem Bereich sorgen und dafür, dass die KI-Rally noch nicht abebbt, so die Agentur weiter.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Immersion Imagery / Shutterstock.com, ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen