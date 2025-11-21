DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -2,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin75.075 -0,1%Euro1,1534 ±0,0%Öl62,71 -0,8%Gold4.078 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen im Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck wächst zunehmend
NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025 NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Blick ins Portfolio

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

21.11.25 03:05 Uhr
Enthüllt: Diese 10 Mega-Aktien rund um NASDAQ-Titel NVIDIA und Apple dominieren das Zurich-Depot im dritten Quartal | finanzen.net

Die Zurich Insurance Group hat ihr aktuelles US-Aktiendepot für das dritte Quartal 2025 offengelegt. Das Ranking zeigt, auf welche zehn US-Aktien der Konzern am stärksten setzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
251,20 EUR -3,70 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
188,40 EUR -5,00 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
230,90 EUR -2,40 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
457,20 EUR -0,35 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
302,90 EUR -3,20 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
510,00 EUR 0,90 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
415,10 EUR -7,30 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
92,04 EUR -4,13 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,74 EUR -5,16 EUR -3,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
343,50 EUR -4,10 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular zu melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 30. September 2025 einen Gesamtwert von rund 14 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im dritten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen zu zahlreichen Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

Redaktion finanzen.net

5803

Platz 11: Das Ranking

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt institutionellen Anlegern mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vor, ihre Aktienbestände vierteljährlich im 13F-Formular offenzulegen. Dazu zählen auch die US-Investments der Zurich Insurance Group, die im dritten Quartal 2025 ein Volumen von rund 14 Milliarden US-Dollar erreichten.
Im folgenden Ranking sind die zehn größten US-Positionen des Versicherers dargestellt - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Stichtag der Daten ist der 30. September 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 10: AppLovin

Eröffnet werden die Top 10 Beteiligungen der Zurich mit einem Neuzugang: dem US-Technologieunternehmen AppLovin. Der jüngste Zugang im Portfolio schaffte es im vergangenen Quartal mit insgesamt 277.975 gehaltenen Aktien direkt auf Rang zehn. Zum Stichtag belief sich der Wert dieser Position auf 199,74 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 1,43 Prozent am Gesamtdepot entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

Platz 9: Netflix

Netflix rutschte im dritten Quartal vom 8. auf den 9. Platz ab - und das, obwohl Zurich 141.610 Papiere zukaufte. Die nun 1.918.290 Aktien des US-Streaminganbieters hatten am 30. September 2025 einen Wert von 229,99 Millionen US-Dollar und schafften es damit auf einen Depot-Anteil von 1,64 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: dennizn / Shutterstock.com

Platz 8: Tesla

Auf Platz acht hocharbeiten konnte sich die Beteiligungen der Zurich am US-Elektroautohersteller Tesla. Hier kaufte Zurich im Berichtszeitraum 22.970 Aktien zu. Die nun 617.046 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 274,41 Millionen US-Dollar, was einem Depot-Anteil von 1,96 Prozent entspricht.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 7: Broadcom

Broadcom konnte sich in Q3 auf dem siebten Platz halten. Hier trennte sich Zurich von 207.979 Aktien. Die übrigen 912.758 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von 301,13 Millionen US-Dollar und einen Depot-Anteil von 2,15 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: Amazon

Vom 4. Platz auf den 6. Platz abgestiegen ist Amazon. Hier stieß Zurich im dritten Quartal 544.365 Aktien ab und verringerte ihr Depot damit auf 2.053.448 Papiere. Mit einem Wert von 450,88 Millionen US-Dollar am 30. September hatte die Beteiligung einen Depot-Anteil von 3,22 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 5: Meta Platforms

Den Platz halten konnte im vergangenen Quartal die Zurich-Beteiligung an Facebook-Mutter Meta. Hier wurde das Portfolio um 29.788 Aktien aufgestockt. Die nun 666.716 Papiere kommen auf einen Börsenwert von 489,62 Millionen US-Dollar und einen Portfolio-Anteil von 3,5 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 4: Alphabet A

Die Google-Mutter Alphabet schaffte es mit 2.835.995 A-Aktien und einem Depot-Anteil von 4,92 Prozent vom 6. auf den 4. Platz. Hier kaufte Zurich 495.306 Papiere zu. Zum Stichtag hatte das Investment einen Börsenwert von 689,43 Millionen US-Dollar.

Quelle: sec.gov, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 3: Microsoft

Vom 2. auf den 3. Platz abgerutscht ist Microsoft. Hier trennte sich Zurich von 119.223 Aktien. Die übrigen 1.614.036 Papiere schafften es mit einem Wert von 835,99 Millionen US-Dollar auf einen Depot-Anteil von 5,97 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 2: Apple

Die Apple-Beteiligung kämpfte sich im dritten Quartal vom 3. Platz hoch auf den 2. Platz. Hier kaufte Zurich 625.516 Aktien hinzu und vergrößerte ihr Investment damit auf 3.502.416 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 891,82 Millionen US-Dollar entsprach das einem Depot-Anteil von 6,37 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: NVIDIA

Die NVIDIA-Beteiligung verteidigte im 3. Quartal den 1. Platz - und das obwohl Zurich im Berichtszeitraum 312.225 Aktien des Tech-Riesen verkaufte. Das Investment schrumpfte damit auf insgesamt 5.801.868 Anteilsscheine. Mit einem Wert von 1,08 Milliarden US-Dollar schafft es NVIDIA auf einen Depot-Anteil von 7,73 Prozent.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Zurich Gruppe Deutschland

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen