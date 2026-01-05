MARKT USA/Wenig verändert erwartet - Chip-Werte im Fokus

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Nachdem der Dow-Jones-Index zu Wochenbeginn auf ein neues Rekordhoch geklettert war, dürfte es zunächst zu einer Verschnaufpause kommen, heißt es. Der Future auf den S&P-500 tritt auf der Stelle. Leichte Unterstützung kam am Vortag von einem schwächeren ISM-Index, der Zinssenkungsspekulationen neue Nahrung gab. Die Entwicklungen um Venezuela belasten die Stimmung weiterhin nicht.

In den Fokus rückt am Dienstag vor allem der Technologie-Sektor, nachdem Nvidia früher als erwartet schnellere KI-Chips vorgestellt hat. Die Nvidia-Aktie gewinnt vorbörslich 0,6 Prozent. CEO Jensen Huang präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die neuesten KI-Serversysteme, bekannt als "Vera Rubin". Diese kommen im zweiten Halbjahr 2026 in den Verkauf. Normalerweise enthüllt Nvidia Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Huang.

Auch die Papiere von Advanced Micro Devices legen um 0,5 Prozent zu, nachdem der Chiphersteller auf der CES seine neueste Generation von Mobil- und Desktop-Prozessoren vorgestellt hat. Microchip Technology klettern mit einem erhöhten Umsatzausblick um 4,6 Prozent in die Höhe.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Berichtstag übersichtlich. Es wird nur der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Diensleistungssektor in zweiter Lesung veröffentlicht. Das Highlight der Woche sind die Dezember-Daten vom US-Arbeitsmarkt , die am Freitag veröffentlicht werden.

