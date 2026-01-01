So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen

DOGEAnlage im Fokus

Bei einem frühen Dogecoin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Dogecoin war am 06.01.2021 0,010407 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 960.891,71 DOGE im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 144.800,29 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 06.01.2026 auf 0,1507 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.348,00 Prozent angezogen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,1172 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net