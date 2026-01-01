DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 ±0,0%Nas23.698 +0,6%Bitcoin77.754 -3,0%Euro1,1688 ±-0,0%Öl59,88 -1,0%Gold4.452 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen
Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Tether: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DOGEAnlage im Fokus

So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen

07.01.26 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Bei einem frühen Dogecoin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1466 USD -0,0041 USD -2,74%
Charts|News

Dogecoin war am 06.01.2021 0,010407 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 960.891,71 DOGE im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 144.800,29 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 06.01.2026 auf 0,1507 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.348,00 Prozent angezogen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,1172 USD. Am 17.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4151 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com