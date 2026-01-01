DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +0,2%Nas23.438 -0,6%Bitcoin77.766 -0,5%Euro1,1651 -0,3%Öl62,53 +3,5%Gold4.460 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management Neuer CEO soll Novo Nordisk-Aktie aus der Krise bringen - So meistert man Druck im Management
BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor US-Arbeitsmarktdaten

Euro zum Dollar schwächer - die Gründe

08.01.26 20:43 Uhr
Euro-Dollar-Kurs: Weshalb der Euro nachgibt | finanzen.net

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Währungsgeschäft auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gefallen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1377 CNY -0,0333 CNY -0,41%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8675 GBP -0,0002 GBP -0,02%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0786 HKD -0,0147 HKD -0,16%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
182,9000 JPY -0,0800 JPY -0,04%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1653 USD -0,0028 USD -0,24%
Charts|News

Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung Euro auf 1,1648 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1675 (Mittwoch: 1,1684) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8565 (0,8558) Euro gekostet.

Konjunkturdaten aus den USA fielen besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche wurden weniger Erstanträge auf Arbeitshilfe gestellt als angenommen. Die Arbeitsmarktdaten werden an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle bei der Geldpolitik in den USA spielen.

/bek/men

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: isak55 / Shutterstock.com, Carsten Reisinger / Shutterstock.com