DAX-Performance

DAX in KW 3: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

16.01.26 18:02 Uhr
DAX in KW 3: Wer gehört zu den Top-Aktien - und wer zu den Flops? | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.297,1 PKT -55,3 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 3 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 03/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.01.2026 und dem 16.01.2026. Stand ist der 16.01.2026.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,14 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 39: SAP SE

SAP SE: -4,80 Prozent

Quelle: SAP

Platz 38: Continental

Continental: -4,78 Prozent

Quelle: Continental

Platz 37: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,75 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 36: adidas

adidas: -4,08 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 35: BMW

BMW: -3,59 Prozent

Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Platz 34: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -2,87 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -2,57 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 32: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -2,36 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 31: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,05 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 30: BASF

BASF: -0,78 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 29: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -0,61 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 28: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -0,54 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 27: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,45 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 26: Allianz

Allianz: -0,44 Prozent

Quelle: JPstock / Shutterstock.com

Platz 25: Vonovia SE

Vonovia SE: -0,39 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 24: Scout24

Scout24: -0,12 Prozent

Quelle: Scout24

Platz 23: Commerzbank

Commerzbank: -0,11 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 22: QIAGEN

QIAGEN: 0 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 21: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,04 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Platz 20: Rheinmetall

Rheinmetall: 0,11 Prozent

Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Platz 19: Brenntag SE

Brenntag SE: 0,74 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 18: Infineon

Infineon: 0,91 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 17: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: 0,94 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 16: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: 1,00 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 15: Airbus SE

Airbus SE: 1,05 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: Fresenius SE

Fresenius SE: 1,22 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 13: Merck

Merck: 1,33 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 12: Henkel vz

Henkel vz: 1,48 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 11: Deutsche Bank

Deutsche Bank: 1,50 Prozent

Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com

Platz 10: Siemens

Siemens: 2,38 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 9: GEA

GEA: 2,85 Prozent

Quelle: GEA Group

Platz 8: Daimler Truck

Daimler Truck: 3,13 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 7: Zalando

Zalando: 3,13 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 6: EON SE

EON SE: 3,45 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 5: Beiersdorf

Beiersdorf: 3,56 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 4: Symrise

Symrise: 4,85 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 3: Bayer

Bayer: 6,78 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 2: RWE

RWE: 7,38 Prozent

Quelle: Andre Laaks, RWE

Platz 1: Siemens Energy

Siemens Energy: 8,30 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
