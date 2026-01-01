DAX in KW 3: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 03/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 09.01.2026 und dem 16.01.2026. Stand ist der 16.01.2026.
Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Platz 40: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -5,14 Prozent
Quelle: Fresenius Medical Care
Platz 39: SAP SE
SAP SE: -4,80 Prozent
Quelle: SAP
Platz 38: Continental
Continental: -4,78 Prozent
Quelle: Continental
Platz 37: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,75 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 36: adidas
adidas: -4,08 Prozent
Quelle: paul prescott / Shutterstock.com
Platz 35: BMW
BMW: -3,59 Prozent
Quelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Platz 34: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -2,87 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 33: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -2,57 Prozent
Quelle: ben bryant / Shutterstock.com
Platz 32: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -2,36 Prozent
Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com
Platz 31: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,05 Prozent
Quelle: www.hannover-rueck.de
Platz 30: BASF
BASF: -0,78 Prozent
Quelle: Pressefoto BASF
Platz 29: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -0,61 Prozent
Quelle: Deutsche Börse AG
Platz 28: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -0,54 Prozent
Quelle: Deutsche Post
Platz 27: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,45 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 26: Allianz
Allianz: -0,44 Prozent
Quelle: JPstock / Shutterstock.com
Platz 25: Vonovia SE
Vonovia SE: -0,39 Prozent
Quelle: Vonovia SE
Platz 24: Scout24
Scout24: -0,12 Prozent
Quelle: Scout24
Platz 23: Commerzbank
Commerzbank: -0,11 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 22: QIAGEN
QIAGEN: 0 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 21: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: 0,04 Prozent
Quelle: Sean Gallup/Getty Images
Platz 20: Rheinmetall
Rheinmetall: 0,11 Prozent
Quelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Platz 19: Brenntag SE
Brenntag SE: 0,74 Prozent
Quelle: Brenntag AG
Platz 18: Infineon
Infineon: 0,91 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 17: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: 0,94 Prozent
Quelle: MTU Aero Engines
Platz 16: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: 1,00 Prozent
Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Platz 15: Airbus SE
Airbus SE: 1,05 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 14: Fresenius SE
Fresenius SE: 1,22 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 13: Merck
Merck: 1,33 Prozent
Quelle: Merck KGaA
Platz 12: Henkel vz
Henkel vz: 1,48 Prozent
Quelle: Henkel AG
Platz 11: Deutsche Bank
Deutsche Bank: 1,50 Prozent
Quelle: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Platz 10: Siemens
Siemens: 2,38 Prozent
Quelle: Siemens
Platz 9: GEA
GEA: 2,85 Prozent
Quelle: GEA Group
Platz 8: Daimler Truck
Daimler Truck: 3,13 Prozent
Quelle: Daimler Truck AG
Platz 7: Zalando
Zalando: 3,13 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 6: EON SE
EON SE: 3,45 Prozent
Quelle: E.ON AG
Platz 5: Beiersdorf
Beiersdorf: 3,56 Prozent
Quelle: Beiersdorf
Platz 4: Symrise
Symrise: 4,85 Prozent
Quelle: Symrise AG
Platz 3: Bayer
Bayer: 6,78 Prozent
Quelle: Bayer AG
Platz 2: RWE
RWE: 7,38 Prozent
Quelle: Andre Laaks, RWE
Platz 1: Siemens Energy
Siemens Energy: 8,30 Prozent
Quelle: Siemens Energy AG
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com