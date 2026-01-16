DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin81.918 ±-0,0%Euro1,1595 ±0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht Europa mit neuen Zöllen Eskalation im Grönland-Streit dürfte DAX belasten: Trump droht Europa mit neuen Zöllen
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach IPO: Diese neue Tech-Aktie hat sich 2025 am besten geschlagen CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach IPO: Diese neue Tech-Aktie hat sich 2025 am besten geschlagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konfrontationskurs

JPMorgan-Aktie: Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen

18.01.26 11:11 Uhr
Trump verklagt JPMorgan: Werden politische Spannungen die NYSE-Aktie belasten? | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump will die US-Großbank JPMorgan Chase verklagen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
272,00 EUR 4,40 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den nächsten beiden Wochen werde er die Klage einreichen, kündigte der Republikaner auf der Plattform Truth Social an. Als Grund nannte Trump, JPMorgan ChaseCo habe ihm nach den Protesten vom 6. Januar "fälschlicherweise und unangemessen" das Konto gekündigt. Er legte dafür keine Beweise vor.

Wer­bung

Das Datum dürfte auf die Stürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 durch Trump-Anhänger hinweisen. Damals drangen zahlreiche Demonstranten gewaltsam in das Gebäude des US-Parlaments ein. Dort sollte die Wahl von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden.

Seither wiederholt Trump immer wieder die widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Direkt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit begnadigte Trump sämtliche Beteiligte der Kapitol-Erstürmung. Auch in seinem neuen Post auf Truth Social schrieb der US-Präsident wieder, die Wahl sei manipuliert worden.

/rin/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf JPMorgan Chase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JPMorgan Chase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
13.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
12.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
08.01.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
13.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
12.01.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
08.01.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
14.10.2025JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.10.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
16.07.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
20.05.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
14.04.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen