EUREX/Bund-Future im Verlauf höher - Bild hellt sich auf

DOW JONES--Der Run in Sicherheit nach den neuen Trump'schen Zolldrohungen treibt den Bund-Future. Er notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.05 Uhr um 35 Ticks höher bei 128,45 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,32 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,58, das -tief bei 128,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher bereits 60.834 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Damit ist der Bund-Future erneut am Widerstand bei 128,50 angelangt. Ein nachhaltiges Überwinden eröffnet laut technischer Analyse der Helaba Potenzial bis 129,55. Das Indikatorenbild sei konstruktiv: Stochastic, MACD und DMI stehen laut Helaba auf Kauf. Im Falle von Rücksetzern gebe die 21-Tagelinie bei 127,73 einen ersten Halt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)