Verteidigungsministerium: Erkundungsteam planmäßig abgereist

19.01.26 13:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ergebnisse der Erkundung für Übungen der Bundeswehr auf Grönland werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums nun aufgearbeitet. "Die Erkundung ist planmäßig beendet worden am Wochenende und das Team ist planmäßig auch zurückgereist", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

Das Erkundungsteam werde über die Bedingungen vor Ort berichten. Es gehe um Hafenerkundung, logistische Möglichkeiten, Tankkapazitäten und die auch Fragen wie die Enteisung von Luftfahrzeugen. Daraus werde operativer Ratschlag erarbeitet, der Grundlage sei für die weiteren militärischen und politischen Abstimmungen.

Die 15 Soldaten hatten die Arktisinsel am Sonntag mit einem Zivilflugzeug in Richtung Kopenhagen verlassen und sollten am Montag in Deutschland eintreffen.

Die europäischen Nato-Verbündeten sind anders als US-Präsident Donald Trump der Meinung, dass Grönland nicht von den USA übernommen werden müsse, um die Arktis zu schützen. Sondern dies könne die Nato im Verbund übernehmen./cn/DP/tih