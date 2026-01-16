DAX24.936 -1,4%Est505.921 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -3,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.890 -0,9%Euro1,1640 +0,5%Öl64,03 -0,3%Gold4.673 +1,7%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Eon auf 18 Euro - 'Buy'

19.01.26 17:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17,54 EUR 0,24 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

