DAX 25.286 -0,3%ESt50 6.022 -0,3%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.031 -0,4%Euro 1,1620 +0,1%Öl 64,46 +0,9%Gold 4.592 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
NORMA-Aktie unter Druck: Metzler-Analyse schürt Zweifel an Anlagestory NORMA-Aktie unter Druck: Metzler-Analyse schürt Zweifel an Anlagestory
DroneShield-Aktie zieht an: Aufnahme in Milliarden-Programm und strategische Allianz mit Intelic im Fokus DroneShield-Aktie zieht an: Aufnahme in Milliarden-Programm und strategische Allianz mit Intelic im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

E.ON Aktie

Kaufen
Verkaufen
E.ON Aktien-Sparplan
17,35 EUR +0,20 EUR +1,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,25 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ENAG99

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ENAG999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENAKF

Bernstein Research

EON SE Market-Perform

14:01 Uhr
EON SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
17,35 EUR 0,20 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. Eon sei durch die Finanzchefin Nadia Jakobi vertreten gewesen. Sie habe sich enttäuscht geäußert über die bis dato geringe Klarheit für das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland. Der Konzern prüfe aktuell das Für und Wider höherer Investitionen in deutsche Stromnetze ab 2027./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Market-Perform

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
17,29 €		 Abst. Kursziel*:
-1,68%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
17,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,99%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

14:01 E.ON Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net EON SE-Analyse im Fokus EON SE-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie EON SE-Analyse: Market-Perform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE gibt am Freitagmittag ab
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE am Donnerstagnachmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: DAX-Anleger greifen nachmittags zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Minus
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: E.ON SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: E.ON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
RSS Feed
E.ON SE zu myNews hinzufügen