E.ON Aktie
Marktkap. 44,25 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. Eon sei durch die Finanzchefin Nadia Jakobi vertreten gewesen. Sie habe sich enttäuscht geäußert über die bis dato geringe Klarheit für das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland. Der Konzern prüfe aktuell das Für und Wider höherer Investitionen in deutsche Stromnetze ab 2027./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Market-Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
17,29 €
|Abst. Kursziel*:
-1,68%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
17,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,99%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|14:01
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:01
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|11.05.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|14:01
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research