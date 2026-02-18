Danone Aktie
Marktkap. 46,69 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz für 2025 an, inklusive aktueller Währungsannahmen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sector Perform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
73,18 €
|Abst. Kursziel*:
6,59%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
73,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
