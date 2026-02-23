SAFRAN Aktie
Marktkap. 144,25 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Outperform
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
341,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
343,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|23.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|18.02.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG