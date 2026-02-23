DAX 25.058 +0,3%ESt50 6.149 +0,5%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,4390 +3,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.284 +1,6%Euro 1,1794 +0,2%Öl 70,92 -0,4%Gold 5.195 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Microsoft 870747 PayPal A14R7U Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick Börse am Mittwoch: DAX behält vor NVIDIA-Zahlen 25.000-Punkte-Marke im Blick
Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für Fresenius SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAFRAN Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAFRAN Aktien-Sparplan
343,60 EUR +1,40 EUR +0,41 %
STU
313,43 CHF +1,58 CHF +0,51 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 144,25 Mrd. EUR

KGV 17,32
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 924781

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000073272

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAFRF

Bernstein Research

SAFRAN Outperform

23.02.26
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
343,60 EUR 1,40 EUR 0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts der jüngsten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzchef des Triebwerksbauers bleibe Safran für 2026 sein Favorit im europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor, schrieb Adrien Rabier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er betont dabei die Perspektiven für CFM56-Triebwerke sowie die Leap-Triebwerke. Zudem dürfte das Rüstungsgeschäft vom starken Kapazitätsausbau profitieren./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
341,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
343,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,41%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net Lohnendes SAFRAN-Investment? EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
TraderFox Stocks in Action: Siemens Energy, Bayer, Dürr, Jenoptik, Safran
TraderFox Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net SAFRAN-Aktie deutlich höher: Triebwerkhersteller peilt deutlich mehr Gewinn in kommenden Jahren an
Dow Jones Safran investiert mehr als 280 Mio Euro in Fahrgestellwerk in Marokko
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Safran sorgt für gute Stimmung bei Luftfahrt
TraderFox Safran begeistert mit dem 2026er Ausblick und erhöht die Guidance bis 2028. Die Aktie hebt zur Trendfolge ab!
RTE.ie Safran targets higher 2026 profit as jet engine services
Zacks What Makes Safran SA (SAFRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Zacks.com featured highlights include NatWest, CBOE Global, Alcoa, Safran and Casey's
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
RSS Feed
SAFRAN S.A. zu myNews hinzufügen