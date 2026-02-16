SAFRAN Aktie
Marktkap. 141 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Triebwerkherstellers habe einen insgesamt zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Milene Kerner in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend. Dieser werde durch eine länger anhaltende Dynamik bei CFM56-Triebwerken, stabile Margen bei Antrieben sowie die robuste CFM-Positionierung für Plattformen der nächsten Generation und eine gute Dynamik im Rüstungsgeschäft untermauert. Hinzu komme das anhaltende Engagement für die Aktionärsrenditen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
336,10 €
|Abst. Kursziel*:
1,16%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
346,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,85%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
363,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
