SAFRAN Aktie

346,40 EUR +6,10 EUR +1,79 %
STU
316,78 CHF +12,25 CHF +4,02 %
BRX
Marktkap. 141 Mrd. EUR

KGV 17,32
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Barclays Capital

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr
SAFRAN Overweight
SAFRAN S.A.
346,40 EUR 6,10 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chef des Triebwerkherstellers habe einen insgesamt zuversichtlichen Ausblick gegeben, schrieb Milene Kerner in ihrer Einschätzung vom Dienstagabend. Dieser werde durch eine länger anhaltende Dynamik bei CFM56-Triebwerken, stabile Margen bei Antrieben sowie die robuste CFM-Positionierung für Plattformen der nächsten Generation und eine gute Dynamik im Rüstungsgeschäft untermauert. Hinzu komme das anhaltende Engagement für die Aktionärsrenditen durch das laufende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 21:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
336,10 €		 Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
346,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,85%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
363,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:11 SAFRAN Outperform Bernstein Research
08:01 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.02.26 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
16.02.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

