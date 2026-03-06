UBS Aktie
Marktkap. 103,62 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Regulatorische Kapitalanforderungen per Ende 2025 seien um zwei Milliarden Euro geringer ausgefallen als die Prognose der Großbank vom Juni des Jahres, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
32,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:41
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
