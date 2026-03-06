DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.614 -1,9%MSCI World 4.380 -0,6%Top 10 Crypto 8,9170 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.812 +2,6%Euro 1,1556 +0,2%Öl 103,9 +11,4%Gold 5.108 +0,1%
UBS Aktie

32,65 EUR -0,46 EUR -1,39 %
37,65 USD -1,62 USD -4,11 % nachbörslich
Marktkap. 103,62 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

RBC Capital Markets

UBS Outperform

09:41 Uhr
UBS Outperform
UBS
32,65 EUR -0,46 EUR -1,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach endgültigen Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Regulatorische Kapitalanforderungen per Ende 2025 seien um zwei Milliarden Euro geringer ausgefallen als die Prognose der Großbank vom Juni des Jahres, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
32,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:41 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
10.02.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
finanzen.net Lohnendes UBS-Investment? SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen SMI-Titel UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zum Start leichter
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI fällt zum Start des Montagshandels zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zum Start zurück
finanzen.net Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
finanzen.net Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
finanzen.net Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
RTE.ie UBS boss Ermotti's pay stays at $19.1m in 2025
Zacks UBS (UBS) Down 10.3% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
Financial Times UBS fee-sharing deals with Carlyle and CVC spark conflict of interest fears
Financial Times UBS told to tone down lobbying in capital reforms row with Swiss government
Benzinga UBS Underperforming Global Banks As Legal Liabilities Mount; Still Trades At Premium To Rivals
RTE.ie UBS plans to keep Ermotti on as CEO for longer - report
Business Times UBS sees 20% upside for China stocks on reflationary potential
Business Times Societe Generale expands Japan credit business with Santander, UBS hires
