FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe im vierten Quartal eine robuste Performance abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek

