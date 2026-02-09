UBS Aktie
Marktkap. 115,8 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 1,15%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe im vierten Quartal eine robuste Performance abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
39,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|13:01
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:01
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG