DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
UBS Aktie

Marktkap. 115,8 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 1,15%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

13:01 Uhr
UBS Buy
UBS
37,14 EUR -0,15 EUR -0,40%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe im vierten Quartal eine robuste Performance abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
39,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:01 UBS Buy Deutsche Bank AG
09:36 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.02.26 UBS Underweight Barclays Capital
06.02.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 UBS Kaufen DZ BANK
