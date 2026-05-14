DAX 24.027 -1,8%ESt50 5.825 -1,9%MSCI World 4.789 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +1,8%Nas 26.635 +0,9%Bitcoin 69.349 -0,2%Euro 1,1633 -0,3%Öl 108,3 +2,4%Gold 4.554 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Plug Power A1JA81 Apple 865985 Micron Technology 869020 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark? Abwärtssog: DAX taumelt unter 200-Tage-Linie - belastet der Iran-Konflikt zu stark?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KWS SAAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
KWS SAAT Aktien-Sparplan
76,20 EUR +0,30 EUR +0,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,53 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 707400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007074007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNKZF

DZ BANK

KWS SAAT SECo Halten

13:26 Uhr
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
76,20 EUR 0,30 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Halten

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
76,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
76,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

13:26 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
16.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

finanzen.net SDAX aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net KWS SAAT SE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx KWS SAAT-Aktie niedriger: EBITDA steigt trotz Währungsgegenwind
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat bestätigt Ziele nach wichtigem Frühjahr - Anleger enttäuscht
StockXperts KWS Saat: Das Beste kommt noch
EQS Group EQS-News: Geschäftszahlen nach neun Monaten 2025/2026: KWS bleibt auf Kurs trotz eines herausfordernden Agrarumfelds
StockXperts KWS Saat: Kommt die Jahrhundert-Hausse?
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge
EQS Group EQS-News: Financial Results for the First Nine Months of 2025/2026: KWS remains on track despite a challenging agricultural environment
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Jörn Andreas, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
RSS Feed
KWS SAAT SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen