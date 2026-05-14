KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,53 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Halten
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
76,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
76,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
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