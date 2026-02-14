DAX 24.937 +0,1%ESt50 6.006 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.121 +0,3%Euro 1,1863 -0,1%Öl 67,45 -0,4%Gold 5.012 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Zalando im Fokus
Top News
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln NVIDIA-Aktie außen vor: Morgan Stanley-Experten raten zu diesen neun KI-Titeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KWS SAAT Aktie

Kaufen
Verkaufen
KWS SAAT Aktien-Sparplan
63,60 EUR -0,30 EUR -0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,12 Mrd. EUR

KGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 707400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007074007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNKZF

Warburg Research

KWS SAAT SECo Buy

09:46 Uhr
KWS SAAT SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
KWS SAAT SE & Co. KGaA
63,60 EUR -0,30 EUR -0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KWS Saat

Zusammenfassung: KWS SAAT Buy

Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
63,20 €		 Abst. Kursziel*:
44,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,87%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

09:46 KWS SAAT Buy Warburg Research
12.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
12.02.26 KWS SAAT Buy Warburg Research
03.02.26 KWS SAAT Add Baader Bank
26.11.25 KWS SAAT Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 91,50 Euro - 'Buy'
Aktien-Global KWS Saat: Prognosereduktion wegen Agrarmarktumfeld
finanzen.net KWS SAAT SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
dpa-afx KWS SAAT-Aktie tiefer: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
StockXperts KWS Saat: Wann wird es besser?
dpa-afx ROUNDUP: KWS Saat leidet unter mauem Agrarmarkt - Gekappte Prognose kein Schock
EQS Group EQS-News: KWS publishes results for the first half 2025/2026 and updates forecast for the fiscal year
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Alexander Coenen, sell
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Dr. Jörn Andreas, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
EQS Group EQS-DD: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Nicolás Wielandt, Buy, the purchase has been executed within the scope of the 'Long Term Incentive' of the Executive Boards' compensation.
RSS Feed
KWS SAAT SE & Co. KGaA zu myNews hinzufügen