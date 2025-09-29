KWS SAAT Aktie
Marktkap. 2,15 Mrd. EURKGV 15,87 Div. Rendite 2,03%
WKN 707400
ISIN DE0007074007
Symbol KNKZF
KWS SAAT SECo Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KWS Saat
Zusammenfassung: KWS SAAT Halten
|Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
67,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
66,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|29.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|25.09.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|29.07.25
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|30.06.25
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|19.01.18
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|23.06.17
|KWS SAAT Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|26.11.14
|KWS SAAT Reduce
|Commerzbank AG
|13.11.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|08.10.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|23.09.24
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.08.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research
|18.05.22
|KWS SAAT Hold
|Warburg Research