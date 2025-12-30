Handelbarkeit

Die SoftBank Group startet mit einem Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ins neue Jahr. Das sollten Anleger darüber wissen.

• SoftBank führt Aktiensplit durch

• Deutlicher Kursanstieg und jüngste Bilanz im Blick

• KI bleibt im Fokus



Aktiensplit angekündigt

Die SoftBank Group hat bereits vor einigen Wochen einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 beschlossen, um den Handel mit ihren Aktien zu erleichtern und den Kreis der Anleger zu erweitern.

Der Stichtag für den Split ist der 31. Dezember 2025 (effektiv der 30. Dezember 2025), wobei die Umsetzung am 1. Januar 2026 erfolgt. Von Handelsbeginn wird die Aktie auf splitbereinigter Basis gehandelt. Aktionäre, die am Stichtag im Besitz von SoftBank-Aktien waren, erhalten drei zusätzliche Anteilsscheine für jede gehaltene Aktie. Der 1:4-Split führt entsprechend zu einer rechnerischen Anpassung des Aktienkurses - Zuvor hatte das Papier zuletzt bei 4.485 Yen geschlossen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens bleibt durch den Split unverändert.

Zudem werden die Ausübungspreise bestehender Aktienoptionen sowie die in der Satzung festgelegte Zahl genehmigter Aktien gemäß dem japanischen Aktiengesetz angepasst. SoftBank erklärte, man werde künftig regelmäßig prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Handelbarkeit und zur Erweiterung der Aktionärsbasis erforderlich sind.

So lief es für die SoftBank-Aktie im Jahr 2025

Hintergrund des Aktiensplits ist laut der entsprechenden Pressemitteilung der starke Kursanstieg seit dem Frühjahr 2025: Nach einem Jahrestief von 5.835 JPY am 7. April hatte sich der Aktienkurs bis zum 10. November 2025 auf 22.255 JPY nahezu vervierfacht. Damit übersteigt der Preis einer Standardhandelseinheit (100 Aktien) inzwischen 2 Millionen JPY, was die Aktie für viele Kleinanleger schwer zugänglich macht.

SoftBanks Strategiechef Masayoshi Son setzt alles auf künstliche Intelligenz, wie Reuters erklärt. Und die Strategie zahlt sich wohl aus. Der japanische Technologiekonzern verdoppelte laut jüngstem Quartalsbericht seinen Nettogewinn auf 2,9 Billionen Yen und erreichte damit ein neues Allzeithoch. Haupttreiber war der rasante Wertzuwachs der Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Trotz wachsender Sorgen vor einer möglichen KI-Blase bleibt man bei SoftBank überzeugt. "Es gibt verschiedene Meinungen, aber SoftBank vertritt den Standpunkt, dass das Risiko, nicht zu investieren, weitaus größer ist als das Risiko, zu investieren", so Finanzvorstand Yoshimitsu Goto laut Reuters bei einer Pressekonferenz in Tokio.

Was der Aktiensplit für Anleger bedeutet

Ein Aktiensplit kann den Kursverlauf einer Aktie kurzfristig deutlich beeinflussen. Schon die Ankündigung führt oft zu steigender Nachfrage, weil die optisch günstigeren Preise neue Käufer anlocken. Davon profitieren bestehende Aktionäre ebenso wie das Unternehmen selbst, da ein höheres Handelsvolumen und steigende Kurse den Zugang zu Kapital erleichtern.

Trotzdem handelt es sich rein rechnerisch um ein Nullsummenspiel, da sich der Unternehmenswert durch den Split nicht verändert. Für neue Anleger ist daher Vorsicht geboten: Häufig werden Aktiensplits in Phasen sehr hoher oder stagnierender Kurse durchgeführt - ein Hinweis, dass das Aufwärtspotenzial bereits begrenzt sein könnte.

Wie sich in diesem Fall die SoftBank-Aktie nach dem erfolgten Aktiensplit weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten.

