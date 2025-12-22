DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 ±-0,0%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.600 -0,1%Euro1,1718 ±0,0%Öl60,98 +0,7%Gold4.339 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Nike 866993 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar Saxo Banks Outrageous Predictions 2026: Chinas Gold-Yuan treibt den Goldpreis bis auf 6.000 US-Dollar
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Ausblick

Bitcoinkurs im Blick: Ripple-Chef wagt optimistische Prognose für 2026

22.12.25 03:34 Uhr
Bitcoin im Fokus: Ripple-CEO sieht starkes Kurspotenzial für 2026 | finanzen.net

Ripple-CEO Brad Garlinghouse hat eine optimistische Prognose für den Bitcoin-Kurs abgegeben. Bis Ende 2026 erwartet er einen deutlichen Anstieg.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.579,1923 USD -3,8520 USD -0,00%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
125,3383 USD -0,6963 USD -0,55%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9172 USD -0,0060 USD -0,31%
Charts|News

• Als Katalysatoren nennt der Ripple-CEO regulatorische Fortschritte und institutionelle Adoption in den USA
• Auch Binance-CEO Richard Teng und Solana-Präsidentin Lily Liu zeigten sich auf dem Panel optimistisch
• Die drei Branchenvertreter zeigen unterschiedliche Grade an Optimismus für den Kryptomarkt

180.000 US-Dollar bis Ende 2026

Ripple-CEO Brad Garlinghouse rechnet damit, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende 2026 auf 180.000 US-Dollar steigen wird. Diese Prognose äußerte er am 3. Dezember 2025 auf einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Binance Blockchain Week in Dubai. Auf dem Panel saßen neben Garlinghouse auch Binance-CEO Richard Teng und Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu.

Garlinghouse nannte dabei ein konkretes Datum: den 31. Dezember 2026. Die Prognose würde gegenüber dem Kursniveau zum Zeitpunkt des Panels von rund 90.000 US-Dollar nahezu eine Verdopplung bedeuten. Bitcoin hatte im Oktober 2025 ein Allzeithoch von über 126.000 US-Dollar erreicht, bevor der Kurs in den folgenden Wochen korrigierte.

Regulatorische Klarheit als Katalysator

Als wesentliche Treiber für einen möglichen Kursanstieg nannte Garlinghouse mehrere Faktoren: regulatorische Fortschritte in den USA, die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen sowie den Markteintritt institutioneller Investoren. Große Vermögensverwalter wie Vanguard und Franklin Templeton hätten mit ihren ETF-Angeboten den Weg für weiteres Wachstum geebnet.

Besondere Hoffnung setzt der Ripple-Chef auf den sogenannten CLARITY Act - einen parteiübergreifenden Gesetzesentwurf, der einen klaren regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen soll. Das Gesetz würde unter anderem die Zuständigkeiten zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC klären. Garlinghouse rechnet mit einer Verabschiedung in der ersten Jahreshälfte 2026.

Andere Branchengrößen ebenfalls optimistisch

Garlinghouse ist mit seinem Optimismus nicht allein. Auf demselben Panel zeigte sich auch Binance-CEO Richard Teng zuversichtlich, wenngleich er kein konkretes Kursziel nannte. Er sei ein langfristiger Halter und konzentriere sich nicht auf kurzfristige Preisvolatilität, so Teng.

Solana-Foundation-Präsidentin Lily Liu gab sich zurückhaltender und prognostizierte lediglich, dass der Bitcoin-Kurs die Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten werde. Die unterschiedlichen Prognosen der drei Branchenvertreter zeigen die Bandbreite der Erwartungen im Krypto-Sektor - von moderat optimistisch bis sehr bullish.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Lukasz Stefanski / Shutterstock.com