DAX24.453 -0,6%Est505.935 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.674 -1,0%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,75 -1,7%Gold4.851 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street startet leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Bitcoin fällt in Richtung 70.000 Dollar - Jahresminus inzwischen fast 20%

05.02.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54.181,3284 CHF -2.734,1286 CHF -4,80%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59.132,6045 EUR -2.905,9655 EUR -4,68%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
51.512,7979 GBP -2.141,8372 GBP -3,99%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.948.136,8595 JPY -541.251,9285 JPY -4,71%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.787,3950 USD -3.430,2673 USD -4,69%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 5,05%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,91%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,15%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,49%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 4,90%
Charts|News

(Klarstellung im zweiten Absatz: Das Rekordhoch war im Oktober rpt. Oktober.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Donnerstag weiter nachgegeben. Der Kurs fiel im frühen Handel zeitweise fast vier Prozent auf nur noch etwas mehr als 70.000 Dollar. In der Folge konnte sich der Wert der ältesten und bekanntesten Kryptowährung wieder etwas erholen. Gegen 8.30 Uhr kostete sie rund 71.000 Dollar und damit circa zwei Prozent weniger als am Mittwochabend.

Durch die Verluste in den vergangenen Tagen baute der Bitcoin das Minus in diesem Jahr auf knapp 17.000 Dollar oder fast ein Fünftel aus. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober büßte der Bitcoin inzwischen rund 55.000 Dollar oder fast 44 Prozent ein.

Der Wert des Bitcoin war bereits im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent gefallen. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der noch jungen Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.

Seit dem Start der Digitalwährung hat der Kurs kräftig zugelegt - so lag der Kurs in den Anfangsjahren im Cent-Bereich. Aber auch in den Jahren danach hatte die Notierung lange im dreistelligen Dollar-Bereich gelegen. Richtig rasant ging es dann ab Ende 2012 nach oben. Der Anstieg seitdem beläuft sich auf fast 530.000 Prozent. Das heißt, der Kurs ist in diesem Zeitraum um knapp das 5300-Fache gestiegen.

Im Zuge des Bitcoin-Erfolgs wurden viele weitere Digitalwährungen ins Leben gerufen. Inzwischen gibt es Tausende davon. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Billionen Dollar dominiert der Bitcoin den Markt. Lediglich Ethereum mit rund 250 Milliarden Dollar und Tether mit 185 Milliarden Dollar können in dieser Kategorie halbwegs folgen.

Die Gesamtkapitalisierung aller Kryptowährungen beziffert der Anbieter CoinMarketCap auf fast 2,4 Billionen Dollar. Anfang des Jahres waren das noch rund 3 Billionen Dollar./zb/jkr/mis