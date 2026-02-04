Bücher geöffnet

Der Fitnessbike-Hersteller Peloton hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Ergebnisse für das abgeschlossene Quartal aus.

Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive abermals rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,09 US-Dollar und verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als noch ein Minus von 0,24 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Damit schnitt Peloton auf Ergebnisseite schlechter ab als erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei -0,053 US-Dollar je Anteilsschein gelegen.

Wer­bung Wer­bung

Beim Umsatz hatten Experten unterdessen 675,6 Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich verzeichnete Peloton im Berichtsquartal Umsätze in Höhe von 656,5 Millionen US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren noch 673,9 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.

Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 14,21 Prozent schwächer bei 5,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net