Bücher geöffnet

Peloton-Aktie sackt ab: Nicht in die Gewinnzone geschafft - Umsatz rückläufig

05.02.26 13:17 Uhr
NASDAQ-Titel Peloton-Aktie knickt ein: Rote Zahlen bei Peloton bleiben - Umsatz enttäuscht | finanzen.net

Der Fitnessbike-Hersteller Peloton hat seine Bücher geöffnet. So fielen die Ergebnisse für das abgeschlossene Quartal aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
4,95 EUR 0,21 EUR 4,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im zweiten Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 hat Peloton Interactive abermals rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie lag bei -0,09 US-Dollar und verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als noch ein Minus von 0,24 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Damit schnitt Peloton auf Ergebnisseite schlechter ab als erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei -0,053 US-Dollar je Anteilsschein gelegen.

Beim Umsatz hatten Experten unterdessen 675,6 Millionen US-Dollar erwartet - tatsächlich verzeichnete Peloton im Berichtsquartal Umsätze in Höhe von 656,5 Millionen US-Dollar. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren noch 673,9 Millionen US-Dollar umgesetzt worden.

Die Peloton-Aktie zeigt sich an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 14,21 Prozent schwächer bei 5,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

