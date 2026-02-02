DAX24.417 -0,8%Est505.927 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -5,0%Nas22.905 -1,5%Bitcoin59.001 -4,9%Euro1,1799 -0,1%Öl67,82 -1,6%Gold4.829 -2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y PayPal A14R7U Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 BASF BASF11 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre SDAX-Wert Stabilus SE-Aktie: Weniger Dividende für Stabilus SE-Aktionäre
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dank Goldpreisrally

Barrick Mining-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und Gewinn ziehen klar an

05.02.26 13:25 Uhr
NYSE-Wert Barrick Mining-Aktie dennoch tiefer: Gold-Boom zahlt sich aus - Barrick Mining mit starkem Ergebnis | finanzen.net

Das Bergbauunternehmen Barrick Mining hat am Donnerstag seine Bücher für das abgelaufene Quartal und das Gesamtjahr geöffnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barrick Mining Corp.
39,00 EUR -0,48 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 hat sich der Gewinn von Barrick Mining nach oben entwickelt. Das EPS verbesserte sich von 0,58 US-Dollar auf 1,04 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen und 0,89 US-Dollar.

Wer­bung

Beim Umsatz ging es im Berichtsquartal unterdessen von 3,75 Milliarden US-Dollar auf 5,997 Milliarden US-Dollar nach oben. Hier hatten Experten im Vorfeld einen Wert von 5,22 Milliarden US-Dollar erwartet.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 2,42 US-Dollar. Von den Experten geschätzt wurden hier im Vorfeld 2,32 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,22 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Den Umsatz im gesamten Geschäftsjahr 2025 bezifferte Barrick Mining daneben mit 16,956 Milliarden US-Dollar - nach 12,922 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Die Analystenerwartungen hatten sich beim Jahresumsatz auf 16,41 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Barrick Mining-Aktie reagiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 46,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barrick Mining

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barrick Mining

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Barrick Mining Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Barrick Mining Corp.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2019Barrick Gold BuyDeutsche Bank AG
09.01.2019Barrick Gold OverweightBarclays Capital
12.03.2018Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
07.07.2017Barrick Gold Market PerformBMO Capital Markets
16.03.2017Barrick Gold OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Barrick Gold Equal WeightBarclays Capital
15.02.2019Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
01.11.2017Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
09.05.2016Barrick Gold Sector PerformRBC Capital Markets
23.03.2016Barrick Gold HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.01.2008Barrick Gold DowngradeStandard & Poor
06.11.2007Barrick Gold neues KurszielLehman Brothers Inc.
10.05.2006Barrick Gold underweightPrudential Financial
05.04.2006Barrick Gold neues KurszielCrédit Suisse
05.04.2006Update Barrick Gold Corp.: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Barrick Mining Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen