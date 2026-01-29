DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 ±0,0%Nas23.510 -0,7%Bitcoin70.652 ±-0,0%Euro1,1876 -0,8%Öl70,67 -0,3%Gold4.882 -9,3%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen geben nach -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
S&P 500 im Blick

Verluste in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück

30.01.26 20:02 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag zurück

Der S&P 500 fällt am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
420,45 EUR -53,80 EUR -11,34%
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
162,50 EUR 3,36 EUR 2,11%
Aktie kaufen
Deckers Outdoor Corp.
98,08 EUR 14,74 EUR 17,69%
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Franklin Resources Inc.
21,50 EUR -0,06 EUR -0,28%
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
1.221,60 EUR -185,20 EUR -13,16%
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
39,84 EUR -2,10 EUR -5,01%
Aktie kaufen
Newmont Corporation
96,29 EUR -9,41 EUR -8,90%
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,52 EUR 0,52 EUR 0,32%
Aktie kaufen
Robert Half
24,00 EUR 1,80 EUR 8,11%
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
587,57 USD 48,27 USD 8,95%
Take Two
183,44 EUR -15,16 EUR -7,63%
Aktie kaufen
Verizon Inc.
36,95 EUR 3,55 EUR 10,63%
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
208,25 EUR -24,70 EUR -10,60%
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.944,9 PKT -24,2 PKT -0,35%
Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,45 Prozent auf 6.937,86 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54,859 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,378 Prozent tiefer bei 6.942,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.969,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.964,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.893,48 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,211 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6.896,24 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.822,34 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 6.071,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,16 Prozent. Bei 7.002,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.789,05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 26,91 Prozent auf 34,38 USD), Deckers Outdoor (+ 16,94 Prozent auf 116,82 USD), Verizon (+ 10,07 Prozent auf 43,82 USD), SanDisk (+ 8,47 Prozent auf 585,00 USD) und Charter A (+ 6,24 Prozent auf 203,47 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen KLA-Tencor (-13,87 Prozent auf 1.451,04 USD), AppLovin (-12,78 Prozent auf 496,47 USD), Western Digital (-11,34 Prozent auf 246,83 USD), Newmont (-11,20 Prozent auf 112,71 USD) und Take Two (-10,09 Prozent auf 215,12 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23.583.558 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,898 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,03 Prozent bei der Lyondellbasell Industries-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
