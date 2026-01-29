DAX24.472 +0,7%Est505.920 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1918 -0,4%Öl69,89 -1,4%Gold5.045 -6,2%
Zahlen voraus

Palantir-Aktie zwischen Hoffnung und Vorsicht: Diese Bilanz wird entscheidend

30.01.26 10:26 Uhr
Showdown bei der NASDAQ-Aktie Palantir? Am Montag entscheiden diese Zahlen über den Hype | finanzen.net

Die Spannung an der Wall Street ist greifbar. Wenn Palantir am kommenden Montag seine Bücher für das vierte Quartal öffnet, blicken Investoren auf weit mehr als nur nackte Zahlen.

• Palantir-Aktie mit starker Vorjahresrally, zuletzt unter Druck
• Guidance für 2026 entscheidend für die Bewertung
• Hohe Erwartungen an Umsatz und Gewinn

Die Palantir-Aktie hat im vergangenen Jahr eine starke Rally aufs Parkett gelegt und 130 Prozent an Wert gewonnen. 2026 setzte aber offenbar Ernüchterung ein: Palantir-Titel, die am Donnerstag an der NASDAQ 3,49 Prozent tiefer bei 151,86 US-Dollar geschlossen hatten, liegen seit Jahresstart rund 15 Prozent im Minus. Vorbörslich zeigt sich am Freitag erneut ein klarer Abschlag von 2,23 Prozent auf 148,48 US-Dollar.

Nächste Woche könnte eine Entscheidung mit sich bringen

Anleger scheinen vor dem wichtigen Termin in der kommenden Woche eher vorsichtig zu agieren, denn Palantir steht vor einem entscheidenden Moment: Die anstehende Veröffentlichung der Quartalsbilanz für Q4 2025 am 2. Februar könnte die KI-getriebene Erfolgsgeschichte des Unternehmens entweder weiter zementieren oder erste Risse in der hohen Bewertung offenbaren.

Analysten hoffen auf starkes Geschäft

Analysten rechnen mit einem Umsatz von rund 1,35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 62,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspräche. Der Gewinn pro Aktie (EPS) wird auf 0,23 US-Dollar geschätzt, das wären 64,3 Prozent mehr als noch vor Jahresfrist. Palantir selbst hatte bereits im dritten Quartal überragend performt mit 1,181 Milliarden US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum von satten 63 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang hatte das US-Unternehmen, das sich auf die Analyse riesiger Datenmengen spezialisiert hat, auch die Jahresprognose angehoben.

Stärke im AI- und Commercial-Segment

Daran wird sich Palantir messen lassen müssen. Der Fokus der Investoren liegt auf der Commercial-Sparte, die im dritten Quartal um 121 Prozent im US-Markt zulegte und nun von Großkunden-Deals profitiert. Die AIP-Plattform treibt die Nachfrage, mit über 100 Deals über einer Million US-Dollar im Vorquartal. Im Government-Bereich sorgen Verträge mit US-Regierung und NATO-Partnern für Stabilität, während die Rüstungs-KI-Lösungen unter Präsident Trumps Politik an Relevanz gewinnen.

Doch immer wieder gibt es auch warnende Stimmen am Markt - insbesondere mit Blick auf Palantirs Abhängigkeit von wenigen Großkunden und Skalierungsrisiken bei AIP. Dennoch: Palantir bleibt einer der AI-Software-Stars. Anleger sollten ganz besonders auf die Guidance für 2026 achten - hier entscheidet sich, ob der Hype nachhaltig ist.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

