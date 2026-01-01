DAX aktuell

Am Freitag kann sich der DAX wieder nach oben absetzen und so die gestrigen Verluste etwas aufholen. Abermals haben Anleger die Folgen der Berichtssaison im Blick.

Der DAX begann den Tag mit einem Gewinn von 0,27 Prozent bei 24.376,15 Punkten. Danach kann er sich deutlicher auf grünes Terrain schieben.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Berichtssaison wirkt weiter nach

Positive Impulse kommen von den US-Börsen, die am Donnerstag im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachen konnten. Apple hat zudem nachbörslich mit seinen Zahlen für gute Laune gesorgt.

Auch hierzulande macht die Berichtssaison Kurse: Der Sportartikelhersteller adidas hat mehr verdient und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX