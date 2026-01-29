DAX24.474 +0,7%Est505.922 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,68 -3,2%Nas23.685 -0,7%Bitcoin68.907 -2,5%Euro1,1913 -0,5%Öl69,94 -1,3%Gold5.047 -6,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt Deutsche Bank-Aktie: UBS AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Transformation läuft

BioNTech mit strategischer Neuausrichtung: Kann Personalentscheidung der Aktie auf die Beine helfen?

30.01.26 10:35 Uhr
BioNTech erfindet sich nach dem Corona-Höhenflug neu - so reagiert die Aktie | finanzen.net

Der Biotech-Riese BioNTech steckt mitten in einer umfangreichen Transformation. Dabei soll auch eine neu besetzte Schlüsselposition im Vorstand helfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
97,00 EUR -0,15 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BioNTech-Aktie seit 2023 deutlich schwächer trotz jüngster Erholung
• Strategiewechsel hin zur Multi-Produkt-Onkologie bis 2030
• Markt bleibt skeptisch, Transformation noch nicht eingepreist?

Wer­bung

Während der Corona-Pandemie war der Biotechnologiekonzern BioNTech noch ein unumstrittener Börsenstar. Doch die letzten Jahre verliefen für Anleger eher ernüchternd: Seit 2023 hat die BioNTech-Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verloren - dabei hat zu Jahresbeginn bereits ein deutlicher Erholungskurs eingesetzt, der das Minus zumindest eingedämmt hat.

Strategische Neuausrichtung als Antwort

BioNTech sucht nun den Gegenkurs - mit einer klaren Neupositionierung als Multi-Produkt-Onkologie-Plattform bis 2030. Die jüngste Ernennung von Kylie Jimenez zur neuen Chief People Officer ab 1. März 2026 markiert einen Meilenstein dieser Wende. Die neu geschaffene Vorstandsposition für Personalstrategie soll Talente anziehen, eine inklusive Kultur fördern und die HR-Agenda nahtlos mit den ambitionierten Onkologie-Zielen verknüpfen.

Jimenez' Expertise für die Transformation

Kylie Jimenez bringt über 20 Jahre Führungserfahrung aus globalen Konzernen wie Toyota, Johnson & Johnson und Georg Fischer mit, wo sie als CHRO erfolgreich Transformationsprozesse gesteuert hat, wie aus einer Pressemitteilung von BioNTech hervorgeht. Vom Hauptsitz in Mainz aus wird sie die Skalierung der Belegschaft vorantreiben - essenziell in einer Phase, in der BioNTech seine Pipeline ausbaut, etwa mit dem FDA-Fast-Track für BNT113 gegen HPV-Krebs oder der Integration von CureVac-Technologien.

Wer­bung

Von der Krise zur Onkologie-Plattform

Die Neuausrichtung von BioNTech geht über HR hinaus: Sie adressiert strukturelle Schwächen nach dem Boom von Comirnaty, dem mRNA-basierten Impfstoff gegen COVID-19, und zielt auf nachhaltiges Wachstum ab. Anleger sollten die nächsten Pipeline-Updates und Talentgewinnung beobachten - hier entscheidet sich, ob BioNTech seinen Glanz zurückgewinnt.

Am Freitag zeigt sich noch keine Anlegereuphorie: Die BioNTech-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,87 Prozent auf 115,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.01.2026BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.11.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen