Transformation läuft

Der Biotech-Riese BioNTech steckt mitten in einer umfangreichen Transformation. Dabei soll auch eine neu besetzte Schlüsselposition im Vorstand helfen.

• BioNTech-Aktie seit 2023 deutlich schwächer trotz jüngster Erholung

• Strategiewechsel hin zur Multi-Produkt-Onkologie bis 2030

• Markt bleibt skeptisch, Transformation noch nicht eingepreist?



Während der Corona-Pandemie war der Biotechnologiekonzern BioNTech noch ein unumstrittener Börsenstar. Doch die letzten Jahre verliefen für Anleger eher ernüchternd: Seit 2023 hat die BioNTech-Aktie rund ein Viertel ihres Wertes verloren - dabei hat zu Jahresbeginn bereits ein deutlicher Erholungskurs eingesetzt, der das Minus zumindest eingedämmt hat.

Strategische Neuausrichtung als Antwort

BioNTech sucht nun den Gegenkurs - mit einer klaren Neupositionierung als Multi-Produkt-Onkologie-Plattform bis 2030. Die jüngste Ernennung von Kylie Jimenez zur neuen Chief People Officer ab 1. März 2026 markiert einen Meilenstein dieser Wende. Die neu geschaffene Vorstandsposition für Personalstrategie soll Talente anziehen, eine inklusive Kultur fördern und die HR-Agenda nahtlos mit den ambitionierten Onkologie-Zielen verknüpfen.

Jimenez' Expertise für die Transformation

Kylie Jimenez bringt über 20 Jahre Führungserfahrung aus globalen Konzernen wie Toyota, Johnson & Johnson und Georg Fischer mit, wo sie als CHRO erfolgreich Transformationsprozesse gesteuert hat, wie aus einer Pressemitteilung von BioNTech hervorgeht. Vom Hauptsitz in Mainz aus wird sie die Skalierung der Belegschaft vorantreiben - essenziell in einer Phase, in der BioNTech seine Pipeline ausbaut, etwa mit dem FDA-Fast-Track für BNT113 gegen HPV-Krebs oder der Integration von CureVac-Technologien.

Von der Krise zur Onkologie-Plattform

Die Neuausrichtung von BioNTech geht über HR hinaus: Sie adressiert strukturelle Schwächen nach dem Boom von Comirnaty, dem mRNA-basierten Impfstoff gegen COVID-19, und zielt auf nachhaltiges Wachstum ab. Anleger sollten die nächsten Pipeline-Updates und Talentgewinnung beobachten - hier entscheidet sich, ob BioNTech seinen Glanz zurückgewinnt.

Am Freitag zeigt sich noch keine Anlegereuphorie: Die BioNTech-Aktie verliert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,87 Prozent auf 115,75 US-Dollar.

