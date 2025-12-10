DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,02 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
81,40 EUR -0,40 EUR -0,49 %
STU
95,72 USD +0,07 USD +0,07 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 19,69 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PSR2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US09075V1026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTX

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

08:01 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
81,40 EUR -0,40 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte in der Onkologie-Forschungspipeline der Mainzer würden am Markt noch nicht angemessen honoriert, schrieb Harry Gillis am Mittwochnachmittag. Gotistobart verspreche mit Blick auf das so zentrale Gesamtüberleben, zum Mittel der Wahl gegen eine bestimmte Lungenkrebsform zu werden./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 155,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 95,74		 Abst. Kursziel*:
61,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 95,72		 Abst. Kursziel aktuell:
61,93%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 140,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

08:01 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich) Hot Stocks heute: Morgen kommt die US Zinssenkung (wahrscheinlich)
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Abschlägen
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Abend ausgebremst
dpa-afx GNW-News: Erste Ergebnisse aus BioNTechs und BMS' globaler Phase-2-Studie mit bispezifischem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig zeigten ermutigende An...
finanzen.net Rückenwind für BioNTech-Aktie: Neue Studiendaten machen Hoffnung für Lungenkrebsmittel
dpa-afx GNW-News: BioNTechs und OncoC4s selektiver Treg-Modulatorkandidat Gotistobart erzielte klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil bei Patientinnen und Patie...
dpa-afx Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: Übernahme auf der Zielgeraden
dpa-afx GNW-News: BioNTech erfüllt Mindestannahmebedingungen im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien
finanzen.net Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
Benzinga BioNTech-Bristol Drug Shows Hope For Breast Cancer Patients With Few Options
RSS BioNTech and Bristol Myers Squibb Present First Global Phase 2 Data for PD-L1xVEGF-A Bispecific Antibody Pumitamig Showing Encouraging Efficacy in Advanced Triple-Negative Breast Cancer
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS BioNTech and OncoC4 Announce Clinically Meaningful Overall Survival Benefit for Selective Treg Modulator Gotistobart in Patients with Previously Treated Squamous Non-Small Cell Lung Cancer
RSS BioNTech Achieves Minimum Condition in CureVac Exchange Offer
RSS SC TO-T/A: Amendment to a previously filed SC TO-T
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS Feed
BioNTech (ADRs) zu myNews hinzufügen