Rio Tinto Aktie

64,45 EUR +0,74 EUR +1,16 %
STU
56,57 GBP +1,29 GBP +2,33 %
LSE
Marktkap. 101,79 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Die jüngsten Produktionsziele der Kupferkonzerne sprächen 2026 für knappes Angebot, schrieb Liam Fitzpatrick in seinem am Dienstagnachmittag veröffentlichten Ausblick. Er favorisiert allerdings Anglo American und Teck sowie Glencore, Freeport-Mcmoran und Boliden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:31 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
64,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
56,57 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,11 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

