Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,72 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
38,10 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,00 €
|Abst. Kursziel*:
73,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,06%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,37 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|13:46
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG