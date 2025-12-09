DAX 24.026 -0,6%ESt50 5.702 -0,3%MSCI World 4.402 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.254 -0,6%Euro 1,1632 +0,0%Öl 62,05 -0,1%Gold 4.199 -0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist Warum private Altersvorsorge heute wichtiger denn je für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand ist
Delivery Hero Aktie

22,67 EUR +2,08 EUR +10,10 %
STU
Marktkap. 5,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

13:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
22,67 EUR 2,08 EUR 10,10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,10 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,00 €		 Abst. Kursziel*:
73,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,06%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,37 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

