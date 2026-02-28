DAX24.782 -2,0%Est506.016 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,89 +8,8%Gold5.387 +2,1%
Talfahrt

Nahost-Beben erfasst Delivery Hero: Sorgen um Talabat-Geschäft drücken Aktie tiefer

02.03.26 12:10 Uhr
Delivery Hero-Aktie im Sturzflug: Nahost-Angst und maue Zahlen lasten auf dem Kurs | finanzen.net

Die Talfahrt der Aktien von Delivery Hero hat am Montag angesichts der Eskalationen im Nahen Osten nochmals zugenommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
18,15 EUR -1,59 EUR -8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Essenslieferdienst ist mit seiner Tochter Talabat stark im Nahen Osten aktiv, und sein Aktienkurs brach zuletzt via XETRA um 7,2 Prozent auf 18,24 Euro ein. Bei knapp über 18 Euro erreichte er den tiefsten Stand seit Ende November. Bis Ende Januar hatten die Delivery Hero-Aktien noch von der Fantasie profitiert, dass der Konzern einzelne Geschäftsfelder zu Geld machen könnte. Seitdem ist der Kurs nun schon um ein Drittel gefallen.

Israel und die USA hatten am Samstag mit Angriffen gegen den Iran begonnen. Teheran reagierte seitdem mit Gegenangriffen auch auf Ziele in der Golfregion mit US-Militärstützpunkten. In Dubai, wo Talabat börsennotiert ist, war es am Samstag zu einem Feuer am bekannten Luxushotel Burj al Arab gekommen. Dort und in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden Menschen bei der Abwehr von Drohnenangriffen verletzt. Der Handel an der Börse von Dubai wurde am Montag nicht aufgenommen, auch der dortige Flughafen bleibt vorerst geschlossen.

Die Delivery-Hero-Tochter Talabat ist in vielen Ländern aktiv, die derzeit von den Vergeltungsschlägen des Irans betroffenen Region sind. Dazu zählen der Irak, Katar, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Talabat-Aktien waren Ende 2024 in Dubai an die Börse gegangen, fallen aber seit Monaten immer wieder negativ mit neuen Rekordtiefs auf.

/tih/mne/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Delivery Hero

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
13:11Delivery Hero BuyUBS AG
11:06Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
27.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
27.02.2026Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:06Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

