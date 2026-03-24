Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der nun vorgelegte Bericht des Essenslieferanten habe nun auch die Kennzahlen für den freien Cashflow der einzelnen Geschäftsbereiche beinhaltet, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick auf 2026 unterstreiche zudem die Intention des Unternehmens, sich auf Investitionen in das Kundenangebot und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero