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Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

11:16 Uhr
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der nun vorgelegte Bericht des Essenslieferanten habe nun auch die Kennzahlen für den freien Cashflow der einzelnen Geschäftsbereiche beinhaltet, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick auf 2026 unterstreiche zudem die Intention des Unternehmens, sich auf Investitionen in das Kundenangebot und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren./rob/ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,07 €		 Abst. Kursziel*:
61,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
16,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,84%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:11 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
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24.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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