Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der nun vorgelegte Bericht des Essenslieferanten habe nun auch die Kennzahlen für den freien Cashflow der einzelnen Geschäftsbereiche beinhaltet, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese hätten die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick auf 2026 unterstreiche zudem die Intention des Unternehmens, sich auf Investitionen in das Kundenangebot und nachhaltiges Wachstum zu konzentrieren./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 07:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
16,07 €
|Abst. Kursziel*:
61,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
16,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
61,84%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:16
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:11
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG