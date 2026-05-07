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Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

14:16 Uhr
Ferrari Outperform
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Ferrari N.V.
287,65 EUR 0,25 EUR 0,09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Die Skepsis der Investoren habe einen neuen Höhepunkt erreicht, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag nach verschiedenen Veranstaltungen in Europa in dieser Woche. Ein Argument seien wohl sinkende Restwerte im Zuge der Elektrifizierung. Er hält allzu viel Pessimismus allerdings für unangebracht, vor allem mit Blick darauf, wie gut sich der Benziner Purosangue schlage. Zudem könnte es nach dem zweiten Quartal höhere Jahresziele geben./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 05:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
291,70 €		 Abst. Kursziel*:
47,41%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
287,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,49%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
402,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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