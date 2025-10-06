DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen
Profil
Model Y vor Start?

Tesla-Aktie schon in Feierlaune: Tesla kündigt neues Produkt für 7. Oktober an

06.10.25 11:52 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie schürt den Hype: Mysteriöses Video kündigt Produkt-Enthüllung an | finanzen.net

Der Elektroautobauer Tesla hat mit einem mysteriösen Post für Aufsehen gesorgt. Fans und Anleger hoffen auf ein neues Fahrzeug - noch in dieser Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
427,60 EUR 1,00 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
377,10 EUR 20,25 EUR 5,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Tesla kündigt mysteriöse Produktvorstellung für 7. Oktober an
• Fans spekulieren auf günstigeren Model Y - Ferrari plant ebenfalls E-Auto-Debüt
• Tesla-Aktie legt vor Enthüllung spürbar zu

Neun Sekunden dauert das Video, das Tesla am Sonntag auf der Nachrichtenplattform X veröffentlicht hat. Zu sehen ist ein sich drehendes Rad, das alternativ auch als Ventilator gedeutet werden kann und ein Datum: 07.10.

Darüber hinaus gibt sich der Elektroautobauer bedeckt. Wenige Stunden später legt Tesla aber nach - ein weiteres Video, abermals nur wenige Sekunden lang, zeigt die Scheinwerfer eines Fahrzeugs, das darüber hinaus komplett unsichtbar bleibt.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren sich in den Kommentaren zum Video die meisten Beobachter einig: Tesla dürfte seiner Produktpalette am morgigen Dienstag ein Mitglied hinzufügen.

Auf welches Fahrzeug dürfen sich Tesla-Fans freuen?

Angesichts fehlender Detailinformationen zu den Videos bleibt ein mögliches Tesla-Modell zwar Spekulation, vieles deutet aber darauf hin, dass der lang erwartete günstigere Model Y am Dienstag offiziell präsentiert werden könnte. Bereits im Sommer hatte Tesla verkündet, dass erste Exemplare des Fahrzeugs hergestellt wurden und der Verkaufsstart für das vierte Quartal vorgesehen sei.

Die abgespeckte Version soll etwa 20 Prozent günstiger in der Produktion sein als der überarbeitete Model Y und könnte bis 2026 in den USA auf etwa 250.000 Einheiten pro Jahr skaliert werden, hatte Reuters bereits zum Jahresstart unter Berufung auf Quellen berichtet.

Doch sicher ist die Präsentation eines Billig-Model Y nicht. Fans diskutieren auch über eine neue Roadster-Variante. Zwischenzeitliche Spekulationen über ein Klima-Gerät wurden nach Veröffentlichung des zweiten Videos unterdessen verworfen.

Elektroautogutschriften ausgelaufen und Ferrari im Nacken

Der Zeitpunkt für die Präsentation eines günstigeren Tesla-Fahrzeugs ist stimmig, denn in den Vereinigten Staaten sind in der vergangenen Woche die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge ausgelaufen. Preisbewusste Elektroautokäufer könnten sich vor diesem Hintergrund nach preiswerteren Tesla-Alternativen umschauen, weshalb Tesla nun womöglich seine Preisstrategie überdenkt.

Hinzu kommt: Für diese Woche erwarten Marktbeobachter einen potenziellen neuen Tesla-Konkurrenten: Der italienische Sportwagenbauer Ferrari soll mit einem ersten eigenen Stromer in den Elektroautomarkt einsteigen wollen. Bei einem Investoren-Meeting hatte Ferraris AR-Chef John Elkann erklärt, dass das erste Elektroauto der Marke am 9. Oktober 2025 offiziell debütieren soll. Gut möglich, dass der Musk-Konzern den Italienern mit seiner Fahrzeugpräsentation zuvor kommen will.

Tesla-Aktie gewinnt

Tesla-Anleger zeigen sich am Tag vor dem mysteriösen Tesla-Produkt bereits in Feierstimmung: Die Tesla-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 2,18 Prozent auf 439,20 US-Dollar zu.

IG Metall will bei Tesla in Brandenburg Druck erhöhen

Der neue Bezirksleiter der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen will beim Autobauer Tesla den Druck erhöhen. "Wir haben Tesla bisher eher zurückhaltend behandelt. Jetzt werden wir die Gangart verschärfen", sagte Jan Otto in Berlin. "Man kann mit mir wunderbare Deals machen. Aber wenn man die nicht machen will, dann gibt es auch mal kräftig auf die Nase."

Otto kritisierte, dass Tesla die Beschäftigten über verschiedene Wege unter Druck setze. Die Arbeit sei stark verdichtet, die Führungskultur beinhalte Bestrafung. Zudem würden Krankschreibungen infrage gestellt und gezahltes Entgelt zurückgefordert, um Beschäftigte so letztlich zu Aufhebungsverträgen zu drängen.

Ein beliebtes Mittel des Autobauers sei es zudem, Beschäftigte in der vertraglichen Probezeit wieder zu entlassen. Die Fluktuation im Werk sei hoch. Tesla-Beschäftigte, die sich bei der IG Metall engagieren oder mit der Gewerkschaft in Kontakt treten, müssten damit rechnen, in Ungnade zu fallen oder zu Einzelgesprächen eingeladen zu werden.

"Wir werden über kurz oder lang einen Tarifvertrag bei Tesla haben", zeigte sich Otto sicher. Zudem will die IG Metall bei den Betriebsratswahlen die Mehrheit gewinnen, "damit der Betriebsrat endlich die Interessen der Belegschaft vertritt und nicht mehr die des Managements".

Otto: Mit mehr Elektromobilität Krise der Autoindustrie stoppen

Otto ist seit Anfang September Bezirksleiter. Davor war er Erster Bevollmächtigter der IG Metall Berlin. Sein Hauptaugenmerk auf dem neuen Posten liege in den kommenden Monaten neben Tesla auf dem möglichen Abbau der Industrie im Osten. "Eine weitere De-Industrialisierung würde politische Folgen nach sich ziehen, die niemand mehr kontrollieren könnte", sagte Otto.

Die Bundesregierung müsse die Abwärtsspirale in der Autoindustrie mit einer entschlossenen industriepolitischen Initiative etwa für den Hochlauf der Elektromobilität stoppen. "Wir haben hier aber bisher eine Bundesregierung, die sich zwar an ein paar Stellen bewegt, aber die grundsätzliche Frage, soll das ein Industrieland sein, bisher nicht beantwortet hat."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

