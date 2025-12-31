Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025
Die Bewertungen der Analysten für die BioNTech-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BioNTech (ADRs) veröffentlicht.
2 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 153,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 57,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 95,04 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|155,00 USD
|63,09
|11.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|151,00 USD
|58,88
|03.12.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BioNTech (ADRs) News
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images