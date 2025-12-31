DAX24.560 +0,3%Est505.830 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,1%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.321 +1,1%Euro1,1721 -0,2%Öl60,62 -0,5%Gold4.392 +1,8%
Analystenmeinungen

Die Expertenmeinungen zur BioNTech-Aktie im Dezember 2025

02.01.26 12:33 Uhr
Das sagen Experten zur NASDAQ-Aktie BioNTech im Dezember 2025 | finanzen.net

Die Bewertungen der Analysten für die BioNTech-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
82,25 EUR 0,50 EUR 0,61%
Aktie kaufen

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu BioNTech (ADRs) veröffentlicht.

2 Experten stufen die BioNTech (ADRs)-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 153,00 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie, was einem Anstieg von 57,96 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 95,04 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)155,00 USD63,0911.12.2025
Jefferies & Company Inc.151,00 USD58,8803.12.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

DatumRatingAnalyst
11.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
25.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
