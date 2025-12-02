DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
BioNTech (ADRs) Aktie

82,75 EUR +0,15 EUR +0,18 %
STU
96,73 USD +0,69 USD +0,72 %
BTT
Marktkap. 20,12 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

21:36 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
BioNTech (ADRs)
82,75 EUR 0,15 EUR 0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Die 12-Monats-Überlebensrate von Patienten mit einem bestimmten nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom, die mit Gotistobart von Biontech behandelt wurden, erscheine besser als mit aktueller Standardtherapie, schrieb Akash Tewari am Mittwoch mit Blick auf veröffentlichte Studiendaten./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 151,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 96,55		 Abst. Kursziel*:
56,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 96,73		 Abst. Kursziel aktuell:
56,10%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

21:36 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

dpa-afx Übernahmeangebot Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: Übernahme auf der Zielgeraden Aktien von CureVac und BioNTech etwas fester: Übernahme auf der Zielgeraden
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Abend
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) schiebt sich am Mittwochnachmittag vor
dpa-afx GNW-News: BioNTech erfüllt Mindestannahmebedingungen im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien
finanzen.net Aktien von Moderna und BioNTech im Visier: Sorgen um strengere Zulassungsregeln für Impfstoffe
finanzen.net November 2025: Die Expertenmeinungen zur BioNTech (ADRs)-Aktie
finanzen.net Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien
dpa-afx GNW-News: BioNTech informiert über Fortschritte im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien und weist auf Ablauf des Angebots am 3. Dezember 2025 um 15...
finanzen.net Aktien unter Beobachtung: CureVac-Aktionäre stimmen heute über die Übernahme durch BioNTech ab
RSS BioNTech Achieves Minimum Condition in CureVac Exchange Offer
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS 425: Filing of certain prospectuses and communications in connection with business combination transactions
RSS SC TO-T/A: Amendment to a previously filed SC TO-T
RSS 144: Filed by "insiders" prior intended sale of restricted stock.
MotleyFool BioNTech (BNTX) Q3 2025 Earnings Call Transcript
RSS BioNTech Shares Progress on Exchange Offer for CureVac Shares and Highlights December 3, 2025, at 9:00 a.m. Eastern Time Expiration
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
