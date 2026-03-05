Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal 2025 hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Im Fokus stehe nun der Ausblick des Werbekonzerns./ag/mf

