LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 71,50 auf 70,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross berücksichtigte am Donnerstag in seiner Aktualisierung seiner Schätzungen die positiv ausgefallenen Ergebnisse der Kernbeteiligung Tencent. Negativen Einfluss habe dagegen der zuletzt verteilte Aktionärsbrief wegen erwähnter Investitionen bei Just Eat Takeaway und iFood./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
70,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
39,31 €
|Abst. Kursziel*:
79,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,62%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|11:21
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
