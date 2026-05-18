Prosus Aktie

39,25 EUR -0,66 EUR -1,64 %
STU
35,73 CHF -0,62 CHF -1,70 %
BRX
Marktkap. 89,16 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

Barclays Capital

Prosus Overweight

11:21 Uhr
Prosus Overweight
Prosus N.V.
39,25 EUR -0,66 EUR -1,64%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 71,50 auf 70,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross berücksichtigte am Donnerstag in seiner Aktualisierung seiner Schätzungen die positiv ausgefallenen Ergebnisse der Kernbeteiligung Tencent. Negativen Einfluss habe dagegen der zuletzt verteilte Aktionärsbrief wegen erwähnter Investitionen bei Just Eat Takeaway und iFood./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,31 €		 Abst. Kursziel*:
79,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,62%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

11:21 Prosus Overweight Barclays Capital
15.05.26 Prosus Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
17.04.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
