DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 53,82 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

12:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Beim Logistiker sei der kurzfristig widerstandsfähige Geschäftsverlauf ein zentrales Thema gewesen, schrieb Marco Limite am Donnerstagabend. Bisher gebe es keine schleppendere Nachfrage, doch das zweite Halbjahr sei noch nicht gut planbar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 22:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
49,68 €		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,69%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

12:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
11:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
09:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

