DAX 24.919 +2,1%ESt50 6.027 +2,7%MSCI World 4.741 +1,4%Top 10 Crypto 10,29 -1,0%Nas 25.721 +1,6%Bitcoin 69.414 +0,5%Euro 1,1751 +0,5%Öl 101,8 -7,7%Gold 4.689 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark - zeitweise über 25.000er-Marke -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen BMW-Aktie zieht an: Warum die Bullen trotz Gewinneinbruch in China zugreifen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,75 EUR +0,47 EUR +1,02 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,28 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

14:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,75 EUR 0,47 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marco Limite attestierte dem Logistiker am Dienstagnachmittag übertroffene Erwartungen von hoher Qualität, was er mit den Kosten im Express-Geschäft in Zusammenhang bringt. Dies sei ein Ausdruck der verstärkten Fokussierung auf die Kosten. Die Voraussetzungen für das zweite Jahresviertel seien positiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,90 €		 Abst. Kursziel*:
17,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

14:31 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
08:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
04.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
01.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Dow Jones Beschlossene Sache DHL-Aktie höher: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab DHL-Aktie höher: HV segnet Namensänderung bei börsennotierter Holding ab
finanzen.net Overweight von Barclays Capital für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
finanzen.net DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet DHL Group (ex Deutsche Post) Aktionären eine Freude
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus
dpa-afx ROUNDUP 2: Die Post heißt bald nicht mehr Post
dpa-afx Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL
dpa-afx Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Jörg von Dosky, Entitlement to a transfer of 36.4923 shares without additional payment in connection with the participation in an employee share offering (share ...
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen