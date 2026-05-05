LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marco Limite attestierte dem Logistiker am Dienstagnachmittag übertroffene Erwartungen von hoher Qualität, was er mit den Kosten im Express-Geschäft in Zusammenhang bringt. Dies sei ein Ausdruck der verstärkten Fokussierung auf die Kosten. Die Voraussetzungen für das zweite Jahresviertel seien positiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,90 €
|Abst. Kursziel*:
17,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|14:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|04.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|01.05.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
