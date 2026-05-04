Neuer Konzernname: Deutsche Post wird zu DHL

BONN (dpa-AFX) - Der Konzernname Deutsche Post ist so gut wie Geschichte. Mehr als drei Jahrzehnte nach Einführung dieses Firmennamens beschlossen die Aktionäre auf der Hauptversammlung des Bonner Logistikers, den Namen auf Konzernebene abzulegen und an der Börse künftig DHL AG (DHL Group (ex Deutsche Post)) zu heißen. Die Eintragung ins Handelsregister soll in der zweiten Jahreshälfte geschehen.

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Die Deutsche Post AG ist eine Nachfolgerin der Bundespost, die in den 1990er Jahren schrittweise privatisiert wurde. 2002 kaufte die Firma den US-Logistiker DHL, danach wurde das Auslandsgeschäft immer wichtiger. Das Kürzel DHL steht für deren Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn.

Den Firmennamen Deutsche Post AG wird es aber auch künftig geben: Er wandert gewissermaßen eine Etage nach unten und steht künftig für die inländische Tochterfirma, die das Geschäft mit Paketen und Briefen verantwortet./wdw/DP/jha