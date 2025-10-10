DAX 24.342 +0,4%ESt50 5.567 +0,6%MSCI World 4.240 +0,1%Top 10 Crypto 15,82 +3,2%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.271 +0,0%Euro 1,1584 -0,3%Öl 63,75 +2,7%Gold 4.081 +1,6%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 43,44 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

DHL Group (ex Deutsche Post)
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
38,54 €		 Abst. Kursziel*:
-6,59%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
38,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,26%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

12:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Sell UBS AG
01.10.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform Bernstein Research
22.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
22.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Sell ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Sell ein
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagmittag fester
finanzen.net DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) legt am Montagvormittag zu
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Nachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell
dpa-afx DHL-Aktie stabil: Netzagentur sammelt Beschwerden zu Postdienstleistungen
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Katrin Suder, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Dr. Tobias Meyer, buy
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
