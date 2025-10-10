DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 43,44 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Seefrachtraten hätten im dritten Quartal unter erheblichem Druck gestanden, der in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Transportbranche. Dagegen hätten die Luftfrachtvolumina ein moderates Wachstum verzeichnet. Die starke Kursentwicklung der DHL-Aktie seit Jahresbeginn spiegele seine Erwartungen hinsichtlich des Gegenwinds für den globalen Handel im Zusammenhang mit den US-Zöllen nicht wider./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
38,54 €
|Abst. Kursziel*:
-6,59%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
38,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,26%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
