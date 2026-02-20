Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,02 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk zunächst mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon sprach am Montag anlässlich des Misserfolgs in der REDEFINE-4-Studie mit Cagrisema vom schlechtestmöglichen Ausgang. Der Konsens habe für Cagrisema in der Gewichtsreduktion für 2032 einen Umsatz von 46,3 Milliarden Kronen eingeplant und damit 11 Prozent des Konzernumsatzes. Hinzu kämen weitere 7 Prozent als Diabetesmittel. Gordon sieht folglich nun eine Umsatzerwartung im Zehn-Prozent-Bereich wackeln./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
34,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
