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Deutsche Bank AG

KION GROUP Buy

09:46 Uhr
KION GROUP Buy
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die ungewisse Konjunktur, steigende Zinsen, Inflationsdruck und Risiken für die Unternehmensprognosen hätten die Aktie des Lagerhausspezialisten unter Druck gesetzt, das Ausmaß des Kursrückgangs erscheine aber übertrieben, schrieb Gael de-Bray in einer Analyse am Dienstag. Der aktuelle Aktienkurs scheine das pessimistischste Szenario bereits zu reflektieren. Der Experte sprach von einem ausgesprochen asymmetrischen Chance/Risiko-Verhältnis./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Buy

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,35 €		 Abst. Kursziel*:
56,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,67%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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