London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 52,31 Mrd. EURKGV 37,56 Div. Rendite 1,68%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Börsenbetreibers habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2028 leicht erhöht, schrieb Michael Werner in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 23:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
117,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|16:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|16:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|16:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG