Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

14:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr des Elektrokonzerns habe die Fortschritte bei Produktivität, Kosten und Preissetzung eindrucksvoll unterstrichen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun auf die starke Positionierung des Unternehmens, das über die besten Wachstumsaussichten innerhalb seiner Branche verfüge./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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