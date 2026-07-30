Schneider Electric Aktie
Marktkap. 144,79 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Halbjahr des Elektrokonzerns habe die Fortschritte bei Produktivität, Kosten und Preissetzung eindrucksvoll unterstrichen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus richte sich nun auf die starke Positionierung des Unternehmens, das über die besten Wachstumsaussichten innerhalb seiner Branche verfüge./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
330,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
293,90 €
|Abst. Kursziel*:
12,28%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
293,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
326,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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