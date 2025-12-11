DAX 24.175 -0,5%ESt50 5.719 -0,6%MSCI World 4.397 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.110 -2,1%Bitcoin 76.714 -2,6%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,04 -0,8%Gold 4.277 -0,1%
Schneider Electric Aktie

235,75 EUR -4,10 EUR -1,71 %
STU
235,15 EUR -4,60 EUR -1,92 %
GVIE
Marktkap. 131,48 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

Schneider Electric S.A.
235,75 EUR -4,10 EUR -1,71%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Elektrotechnik-Konzerns sei solide gewesen, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten gezeigt, dass sie ideal positioniert sind, um über mehrere Jahre von Megathemen zu profitieren./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric Equal Weight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
236,65 €		 Abst. Kursziel*:
-2,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
235,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

