Schneider Electric Aktie
Marktkap. 131,48 Mrd. EURKGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Elektrotechnik-Konzerns sei solide gewesen, schrieb George Featherstone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Franzosen hätten gezeigt, dass sie ideal positioniert sind, um über mehrere Jahre von Megathemen zu profitieren./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Schneider Electric Equal Weight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
231,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
236,65 €
|Abst. Kursziel*:
-2,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
235,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,01%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
269,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|17:11
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12:46
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:36
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
