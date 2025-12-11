DAX 24.425 +0,5%ESt50 5.792 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1726 -0,1%Öl 61,13 -0,7%Gold 4.319 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA Aktien von Tilray, Aurora und Canopy Growth stark gefragt: Mögliche Marihuana-Neuklassifizierung in den USA
Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SCHOTT Pharma Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,38 EUR +0,12 EUR +0,79 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,38 Mrd. EUR

KGV 21,75
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3ENQ5

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STTPF

UBS AG

SCHOTT Pharma Buy

10:56 Uhr
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
15,38 EUR 0,12 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 24,70 Euro auf "Buy" belassen. Erneut sei ein Geschäftsjahr vom starken Segment Drug Containment Solutions (DCS) und dort insbesondere von den höherwertigen Produkten getragen worden, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Ergänzend zu den bereits in der vergangenen Woche veröffentlichten Zielen für 2026 und den gedämpften Mittelfristprognosen habe der Pharmazulieferer lediglich noch seine Investitionsplanung für das kommende Jahr als Neuigkeit verkündet./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,26 €		 Abst. Kursziel*:
61,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,60%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

11:16 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:56 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
08:01 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
11.12.25 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

dpa-afx Produktionsverlagerung SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Produktion mittelfristig Richtung USA und Asien verlagert SCHOTT Pharma-Aktie sinkt: Produktion mittelfristig Richtung USA und Asien verlagert
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Schott Pharma auf 22 Euro - 'Buy'
finanzen.net SCHOTT Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht Gewinne
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag stärker
finanzen.net SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma’s preliminary results for fiscal year 2025; outlook for FY 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Outlook for fiscal year 2026 and update of mid-term guidance
EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO of SCHOTT Pharma
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Christian Mias to succeed Andreas Reisse as CEO
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
SCHOTT Pharma zu myNews hinzufügen