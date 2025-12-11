Linde Aktie
Marktkap. 156,16 Mrd. EURKGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 403,30
|Abst. Kursziel*:
23,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 403,35
|Abst. Kursziel aktuell:
23,96%
|
Analyst Name:
Joshua Spector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 519,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
