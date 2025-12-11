DAX 24.429 +0,6%ESt50 5.793 +0,7%MSCI World 4.450 +0,1%Top 10 Crypto 12,38 +2,0%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.845 +0,1%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,06 -0,8%Gold 4.321 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt Reddit-Aktie dreht nach unten ab: Beschwerde gegen Social-Media-Verbot in Australien eingelegt
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linde Aktie

Kaufen
Verkaufen
Linde Aktien-Sparplan
344,40 EUR +2,60 EUR +0,76 %
STU
403,35 USD +10,75 USD +2,74 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 156,16 Mrd. EUR

KGV 30,74 Div. Rendite 1,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3D7VW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN IE000S9YS762

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LIN

UBS AG

Linde Buy

10:41 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
344,40 EUR 2,60 EUR 0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Joshua Spector ist nun davon überzeugt, dass der Gasekonzern mit der Zeit ein Gewinnwachstum (EPS) von mehr als zehn Prozent erreichen kann. Der Markt scheine aber ein strukturell geringeres Wachstum zu befürchten und preise aktuell ein einstelliges Plus im mittleren Prozentbereich ein, so der Experte am Donnerstagabend. Auch die Auftragsrückstände machen Spector nun weniger Sorgen, und er sehe die Wachstumschancen in einem positiveren Licht./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 403,30		 Abst. Kursziel*:
23,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 403,35		 Abst. Kursziel aktuell:
23,96%
Analyst Name:
Joshua Spector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 519,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Linde plc

10:41 Linde Buy UBS AG
08:26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Linde Kaufen DZ BANK
11.11.25 Linde Buy UBS AG
04.11.25 Linde Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Linde plc

finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 beginnt Handel im Minus
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Top 5 Dividendenaristokraten Europas: Kontinuität trifft Wachstum
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten
finanzen.net S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr bedeutet
BNP Paribas Linde, AMD, Teamviewer, Paychex, Centrus Energy, Gold - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Benzinga How Is The Market Feeling About Linde PLC?
Benzinga If You Invested $1000 In Linde Stock 20 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga This Linde Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In Linde 10 Years Ago Would Be Worth Today
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Linde Stock In The Last 20 Years
Zacks Linde Q3 Earnings & Revenues Top Estimates on Higher Americas Pricing
MotleyFool Linde Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Linde (LIN) Q3 Earnings
RSS Feed
Linde plc zu myNews hinzufügen